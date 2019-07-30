幫蕭正楠完成人生大事 林夏薇病到失聲照開工

蕭正楠（阿蕭）憶述當時完成《十二傳說》後便飛赴新西蘭與黃翠如註冊結婚，故拍攝時經常忍不住陰陰嘴笑，「因當時正計劃註冊，連屋企人都不知的」。身旁的林夏薇笑言早就估到，「因為他很緊張拍攝的檔期，不可以有差錯，所以我病都繼續拍，因覺得他是有些大計要進行，我沒問他，但諗住盡力去配合，結果大家拍到失聲都不敢停，一定要如期完成，待他去完成人生大事」。阿蕭笑稱因時間緊迫，真的沒有時間病，感謝林夏薇當時病住都肯開工。

不抗拒翠如拍親熱戲

阿蕭表示劇中與林夏薇感情戲不多，更似一對好拍檔。問成為人夫後，拍親熱戲會否避忌點？阿蕭表示不關事，新劇與陳瀅和曹永廉都有親熱戲，「大家都是拍戲，明白的，不用刻意去講，但與曹永廉拍咀戲前要備案，因驚翠如誤會我口臭，其實是惜完曹永廉，叫她不要怪我」。阿蕭表示不會禁翠如拍親熱戲，最緊要畫面靚。

已為人妻的林夏薇表示拍親熱戲前不需要向老公備案，還會逼對方看她所有演出，「老公OK的，知道工作還工作，夫妻之間講信任，而且老公都認識我的拍檔」。阿蕭好奇問林夏薇，如有套劇要她跟堂兄林峯Kiss怎麼辦？林夏薇笑言：「我不會接囉！不會吧！真是要視乎劇情有幾需要再考慮，但可能是對方拒拍呢。『女女』Kiss反而無問題，我平時跟胡定欣都好親密。」

惜晒老婆 唔急生B

阿蕭與翠如婚後生活甜蜜，他表示兩公婆有傾過生B問題，但永遠都無結果，大家暫時都以工作為先，「翠如跟洪永城去拍旅遊節目，不知為何一見洪永城就很想鬧他，更是粗口那種」。會否叫太太減少工作，好好調理身體為生B準備？阿蕭笑稱其實翠如已有一段時間無接劇，但不見身體有何變化，最緊要太太感覺舒服，而且明白作為演員，都希望可以在演藝事業上得到一些認同，知道太太都很努力在尋找好角色，作為老公會支持，雙方朋友亦無催，反而是傳媒急。

林夏薇獲贈清宮圖

林夏薇後悔之前說過為生B停工，她澄清其意思不是說一停就去生B，只是想多些時間照顧屋企人及打理生意，然後又可調理身體，再慢慢去實行，但反而不停被問，令自己很大壓力，其實做這行要調理身體很正常。林夏薇現時簽約邵氏，事前有跟老公商量，對方很支持，新公司也給予她很大自由度。問到造人計劃是否仍進行中？她笑言沒時間，因兩公婆太喜歡工作，之前又受傷，真的要好好調理才能進行，覺得生B不用設定時間，一切隨緣。她又自爆獲黎燕珊贈清宮圖，去計算造人時間，很專業，又跟她分享經驗，「我都很好奇，但還未有時間試」。阿蕭笑稱曹永廉有跟他分享個人經驗，「曹永廉有提我不要像他太遲才生B，因將來跟小朋友玩會體力不夠。我說這是你的問題而已，我OK的」。

劇集讓路因禍得福

《十二傳說》原本去年播映，但因讓路給《延禧攻略》被抽起，隔了一年多終見天日。阿蕭笑言：「這也是個傳說！」他表示當初感覺到大家都很期待這套劇，都擔心相隔近兩年，大家的熱情會否冷卻，幸好播出後大家反應都不錯。對於要讓路給《延禧攻略》，兩人都表示沒不開心，反而覺得因禍得福，由原定周末播，剪成一周五集於黃金時段播放，又跟內地同步，而且經剪輯後劇情更緊湊，更值得追看。

蕭正楠信有UFO

劇中飾演民族學教授的林夏薇，為拍此劇特意上網和到圖書館蒐集關於香港都市傳說的資料，又購買民族學的書籍，從中學習，覺得過程幾好玩，如「狐仙」顯靈、電視台鬧鬼的傳聞，也是經常聽到。阿蕭向來都信世界上有UFO，「好似當年『華富邨UFO綁架事件』，是同一時間有百幾人看到飛碟，所以我覺得幾似真的。劇中有些傳說則可能是以訛傳訛，有不同講法，我們會去解構」。

◆林夏薇

髮型：Ivan Lee @ Headquarters

化妝：江中平化妝室

◆蕭正楠

服裝：agnes b./Bally

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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