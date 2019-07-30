9月開騷爸爸任嘉賓 田蕊妮苦練腹肌鬥坤哥

下個目標紅館

阿田表示今次只開一場，不會加場，因緊接到同門師弟開騷，下次開騷的話，目標是紅館。問是否已有計劃？她笑說：「要集氣！當然在紅館開騷是每名歌手的終極夢想，雖然我是歌手出身，入行也26年，但仍未達成，希望有生之年可以做到。」今次演唱會除了唱歌外，還加入talk show元素，阿田坦言要在創作上取得平衡，難度是比較大，故現在每天都跟幕後團隊度橋，希望有多點娛樂性。talk show話題會由她出發，分享經歷和大家不知的故事，觀眾看完騷可以笑住迎接新一日。問到性格感性的她，可擔心講到亡母時忍不住哭？阿田自認是不懂掩飾的人，有時還過分直率和真實，但她就是希望將最真實一面給大家看。

阿田透露會邀請吳業坤做嘉賓，至於以什麼形式出現還構思中。會否叫坤哥重現6塊腹肌？阿田笑指坤哥應已放棄體型，不會為她練回6塊腹肌，還爆日前撞見對方已「六合為一」，但還敢掀起衣服騷給她看，「或者由我練，到時我們比併腹肌，由我不停掀起件衫說好熱」。除坤哥外，阿田透露爸爸都是嘉賓之一，還爆對方很緊張，不停唱K練歌，「爸爸是我唱歌啟蒙老師，今次開騷第一個想到的人就是他」。曾合作的古天樂會否也是邀請目標之一？阿田稱都想，但不知對方有沒有空。

記者：陳釗