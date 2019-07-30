「我的惡行傷害了所有人」 張致恒發道歉宣言承諾改過

昨日傳出張致恒（Steven）準備拍片就事件交代與道歉，傍晚他在IG「現身」，以文字表達他的悔疚。他寫道：「我很後悔辜負了Kenny、公司。我的惡行傷害了所有人，即使對每位被傷害的人道歉，亦不會得到原諒。但我仍然想對各位再說一次：我犯了錯，我對不起你們！我深切反省所有不負責任的行為，並真心悔改。很感激雯雯在了解過事情後仍然體諒我。我承諾會做一個負責任的人，好好照顧她和BB。 我會盡我所能去改過。我知道前面的路非常難行，希望各位能給我機會改過自新、重新做人。」

感激未婚妻雯雯體諒

Steven在短短百多字的道歉文中，特別提到辜負BOYZ的拍檔Kenny（關智斌），日前Kenny為紅館夢碎傷心得在鏡頭前哭了。至於Steven的「惡行」傷害了多少人並未言明，一腳踏五船外也有形容他一腳踏N船，故他以被傷害的「所有人」以概括之，並求原諒。

Steven感激未婚妻的體諒，承諾對兩母子負責任，會改過自新、重新做人。他公開道歉後，Moon在IG「哦」了一個字，似是就道歉作回應。

向鄭希怡Kenny借錢還債

Steven一身感情債，被揭講大話又同時間以相同照片冧不同女仔，他還向女伴借錢，數千元欠款也不還，而最大債主是拍拖數年的梁皓恩（April），傳欠下10萬元被追債。Steven的行為令蔡卓妍（阿Sa）跟他割席，Kenny雖被連累，但他對多年拍檔有情有義。還有鄭希怡（Yumiko）仍向他伸出援手。據稱Steven為收拾殘局，先處理債項，故向Kenny與Yumiko借錢「找數」。有債主表示已收到數千元還款，至於有傳向Steven追討10萬元的April則未表態。Yumiko承認借錢給Steven，希望他整理好事情。Kenny亦透過經理人Mani回應稱兩兄弟「無計」。

Kenny曬曙光照：我很好

Kenny昨日貼上黑白的曙光照，他說：「這兩天並沒有特別接觸通訊軟件和社交平台，但你們的鼓勵和支持，我一一收到了，原諒未能逐一回覆。抱歉令關心我的人擔心。我很好，感謝。你們也要好好的。」

娛樂組