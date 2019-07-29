演躁鬱症病人 大肚安妮夏菲維宣傳新劇

安妮夏菲維參演亞馬遜頻道新劇《Modern Love》，在劇中扮演一名尋找愛情的躁鬱症病人。據悉《Modern Love》本是《紐約時報》的一個專欄，以徵稿形式刊登，主題圍繞不同形式的愛，一經採用，作者可獲得400美元（約3120港元）酬勞。亞馬遜頻道正是選取了當中的故事改編拍成多個單元劇，該欄編輯更是劇集的顧問。安妮夏菲維演出的一集，角色Terri Cheney曾寫書《Manic》，安妮演出前曾與對方通電，了解有關躁鬱症病人的狀况。

安妮稱雖然只是拍了8日戲，在往後一個月卻需要找尋平衡點。她承認演出此劇後，對躁鬱症患者多了一份同情。《Modern Love》將於今年10月18日在亞馬遜首播。

奧蘭度認老

另一邊廂，《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）和《星際特工：千星之城》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）亦宣傳亞馬遜另一劇集《Carnival Row》；這齣魔幻劇講述人魔共存的世界，又有不同的神秘生物，社會氣氛愈來愈緊張，奧蘭度扮演人類偵探調查連串兇案，卡拉則飾演精靈族難民，跟奧蘭度在劇中有秘密感情線發展。據悉卡拉在劇中更有不少性感場面，此劇將於8月底首播。

現年42歲的奧蘭度，當年憑魔幻片《魔戒》系列而成名，他染了一頭金髮飾演神箭手Legolas，曾迷倒不少女觀衆，但他在記者會上笑言就算重拍《魔戒》，以他目前的年紀已不再適合扮演Legolas。