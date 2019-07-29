《復仇者聯盟4》隱藏結局證素兒莎丹娜未死 眾英雄下跪向鐵甲奇俠致敬

觀眾入場欣賞《復仇者聯盟4》，結局講述鐵甲奇俠強行戴上無限手套，藉此消滅魁隆大軍後，他亦因難以承受無限寶石的威力而自我犧牲，扮演其妻的金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）含淚告別亡夫，跟他並肩作戰的超級英雄亦忍不住流露悲痛神情，這段戲分就此結束。

刪剪片段曝光

美國媒體《USA Today》前日發放一段從未曝光的結局片段，原來導演羅素兄弟（Anthony and Joe Russo）拍下另一版本，只是因某種關係而刪剪掉，如今終於重見天日。當鐵甲奇俠犧牲後，戰友鷹眼一邊拭淚一邊下跪，其他超級英雄包括黑豹、Marvel隊長、星爵、蟻俠、美國隊長及奇異博士等，逐一下跪送別故人，氣氛非常傷感，唯獨星爵的情人嘉魔娜冷冷地看了一眼，便不發一言地轉身離開。雖然片段只有短短一分半鐘，已令全球粉絲既興奮又激動。

由於在《復仇者聯盟4》戲院版本中，從沒交代嘉魔娜的去向，不少觀眾猜測，既然她是魁隆的養女，理應在鐵甲奇俠運用無限寶石的力量後，跟隨魁隆大軍一同化為灰燼。如今她「死而復生」，正好回應此片編劇早前在聖地牙哥舉行動漫節上，暗示嘉魔娜有望在新片《銀河守護隊3》亮相的言論。

結局另一版本

另一方面，該名編劇亦透露《復仇者聯盟4》另一結局版本，就是基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長，原本被魁隆斬首，並把頭顱踢到鐵甲奇俠和雷神腳邊，藉此羞辱二人。不過，由於片段過分殘忍和黑暗，最終不獲接納。未知這個刪剪片段，何時又會重出生天？