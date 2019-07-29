港姐熊本拍外景 大熱王菲狀態欠佳 楊慧敏比試捉魚春光乍泄

麥明詩及馮盈盈以師姐身分聯同佳麗到日本熊本拍外景，兩人表明會觀察佳麗再提點，還準備分享選美大忌，就是答問題要精準簡短，切忌用個「肺」講話，還要考慮自己條件來立定目標，她們說：「如果又要得冠軍又要得友誼小姐，在歷史上只有一個，非常之厲害，如覺得自己條件適合哪方面就盡力爭取。」馮盈盈大讚候選佳麗相處融洽，因見化妝時看到有幾個佳麗圍埋唱聖詩，令她在這環境下化妝，感覺到神聖和純潔不少。

在熊本其中一個行程是由麥明詩帶8名候選佳麗，到公園比試徒手捉魚，最令麥明詩印象深刻的，是古佩玲及楊慧敏兩名佳麗，她說：「我覺得古佩玲捉魚時非常之可愛，雞手鴨腳得來又幾得意，對楊慧敏印象亦深刻，因見她玩水玩得開心之餘，又keep得個妝好好。」

楊慧敏：以後會多加注意

楊慧敏確玩得投入，俯身捉魚時不慎走光卻懵然不知 ，還自豪稱小時常在鄉下廣州跟嫲嫲到溪澗學捉魚，令她有開心回憶。她稱不知玩到走光，以後會多加注意，「可能今次時間比較趕，我拍攝經驗尚淺，經一事長一智。（可會不開心？）都是意外，沒有人想」。

王菲：回港勤做facial補救

大熱之一王菲經連日外景拍攝，弄致皮膚大跌watt，她說：「本身皮膚一向不太穩定，努力改善中，因為行程好豐富，每日須長時間化妝，加上不夠時間休息也有少少關係，唯有回港勤做facial、運動，以及飲多點水補救。」

玩完捉魚後，麥明詩與佳麗會合馮盈盈的一組，15名候選佳麗一齊參觀最古老的蒸汽列車。

記者：林祖傑 日本直擊