張致恒親自解畫 關智斌紅館夢碎返港呻無奈

Kenny前晚近12時步出香港機場，之前說跟Steven失聯的他表示雙方已聯絡過，Steven有向他道歉並略為交代事件及解釋中途離隊原因，他亦理解和明白。對於受拍檔連累演唱會被迫取消，Kenny嘆無奈多於嬲怒：「嬲他？唉……無，只可以講無奈！可能上天會給第2個安排……開這個騷，都是好奇怪的安排，公司暫時未通知有沒有事後安排。」有網民提議他與張敬軒一起開騷，Kenny苦笑，覺得平日聽到會覺得幾好笑，但今次笑不出和無奈。

一場兄弟錢銀無計

Steven被爆一腳踏五船，Kenny真心覺得有點驚訝，平日他跟Steven多數傾無聊話題，很少談及感情事，他所知的跟大家所知差不多。問到目前好友情緒，Kenny認為應留待他本人親自交代，並鼓勵他應該要對所有事情負責任，所以不便代答。有傳Steven欠幾名女友金錢尚未清還，Kenny指沒跟好友私下傾過經濟問題：「我和他一向都沒有點去計，兄弟如要幫忙，我都會借。」（你有沒有叫他還錢？）「咁多年，不記得了，我同他都是你借我，我借你，沒有計。」有指Steven似歌曲《死性不改》，Kenny稱不懂回答。他返港後會繼續工作準備為新戲開工。

蔡卓妍與張致恒割席

蔡卓妍與Steven曾是同事兼相識多年的朋友，似對他的行為看不過眼，在Instagram取消關注Steven；至於Steven的舊愛April（梁皓恩）和Moon亦同樣取消關注Steven，正式跟他割席。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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