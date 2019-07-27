JLo開派對慶祝50歲生日

穿著Versace新裝

JLo身穿Versace的2019秋冬新裝到場，據悉這襲性感連身裙被真人騷女星Kim Kardashian搶先著，並登上《Vogue》雜誌日本版的8月號封面，據Hollywood Reporter報道，JLo出席生日派對的戰衣是同款不同色，由Donatella Versace為她度身訂做，大約值1.5萬美元（約11.7萬港元）。

JLo早前獲未婚夫A-Rod送贈價值至少14萬美元（約109萬港元）的紅色保時捷跑車，未知是否收到大禮所以心情特別興奮，當晚在派對上她玩得相當盡興，除了跟來賓勁歌熱舞外，現場又有超巨型蛋糕及煙花表演，十分熱鬧。

擬自導自演扮毒梟

另一方面，JLo早前有意參演的新片《The Godmother》，除擔任監製外，她亦有意一嘗導演滋味。該片講述哥倫比亞女毒梟Griselda Blanco的傳奇故事，預計明年上映。Griselda出身於哥倫比亞貧民區，卻一步步成為美國最大毒梟之一，她曾殺夫，又是一名雙性戀者，身世傳奇，JLo稱一直對此角深感興趣。其實《芝加哥》金像女星嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）在2017年的電視電影《Cocaine Godmother》也曾扮演此角。