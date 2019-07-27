準港姐築地歎日本菜 廖倬竩陳熙蕊食到唔停口

周奕瑋睇好陳熙蕊「因矮過我」

周奕瑋認為今屆佳麗均沒有港姐包袱，吃東西的黐線程度比他更甚，「帶她們吃東西，好似放監一樣，我覺得陳熙蕊及廖倬竩都是癲癲哋，不選港姐可以直接做飲食節目主持」。問他睇好誰？周奕瑋表示有私心，對長腳女仔有偏見，會支持和自己差不多身高的，「所以我幾欣賞陳熙蕊，重點是她矮過我」。

周奕瑋更爆廖倬竩cut機後還繼續食。廖倬竩解釋道：「我都唔想，但無辦法，還想叫多碗。（不用減肥？）要，但不想忍口，好鍾意吃東西。其實一直有減肥，不過是邊食邊減，不要笑我啦！」她又自信滿滿說從來無肥過，一直都是正常size。陳熙蕊也承認鍾意食，一日要食5餐，本身食極不肥，很多人羨慕她。可會不夠飽？她說：「不會！夜晚返房我會再食麵包、蘋果和餅乾，最緊要是睡眠，我肚餓會睡不着。」

姚羽嘉楊慧敏呻無時間做運動

姚羽嘉與楊慧敏均表示不夠時間做運動減肥，擔心應付不到返港後的泳裝環節。姚羽嘉希望減到5磅，但沒信心在短期內做到。

記者 林祖傑 日本直擊