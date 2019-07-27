梁皓恩「被偷走的那5年」 莊端兒：希望不是真

邵子風：不要當自己是受害人

邵子風稱April不要當自己是受害人，他說：「你做人小三，一樣係傷害緊人，唔好當無咗呢件事先得㗎！如果我係莊端兒，如果我今日先知你呢個小三當年嘅存在，你覺得我會點？」莊端兒之後回應邵子風說：「如果是事實的話，老實答：我好難受！那時候還有台妹！令我頗困擾，還記得2016年也是我的世界末日……愛情工作一下子都離我而去，也不敢打擾家人朋友，心如刀割連膽都割了……。」她曾想做傻事，媽媽開解她，學懂放下，世界沒有過不去的事，只有自己跟自己過不去，愛自己多一點。最後她希望April「被偷走的那5年」不是真的。

莊端兒拍拖兩年不知梁皓恩存在

莊端兒對於Steven傳一腳踏多船，她說感到有點驚訝。表示對方花心大家都知，希望他能修心養性。她與Steven於2013年底開始拍拖，一起的兩年沒有發現April的存在，不知是否真有此事！

娛樂組