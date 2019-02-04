張致恒捲桃色風波疑一腳踏五船 連累BOYZ紅館演唱會擱置

娛樂組

張致恒（Steven）前日開心宣布快將結婚，之後被爆雙喜臨門，兒子於上周擺百日宴，他回應時承諾會做一個好男人、好老公及好爸爸！他前晚在社交網上載與未婚妻雯雯及兒子的全家福，留言：「以往自己年少輕狂，但好感激未婚妻雯雯事事包容，更為我添了一個非常健康可愛嘅寶寶。踏入人生另一階段，今後我會更努力工作，掙多啲錢，盡力畀最好嘅教育小朋友！」

梁皓恩爆未分手：仲欠我好多錢

不過Steven公布喜訊前，從未有交代跟模特兒兼舞台劇演員女友梁皓恩（April）的感情關係，April其後在社交網上載疑似Steven的背面照，留言：「May i know what's going on？點解忽然世界末日？#我怕過唔到今晚#被偷走的那五年。」她接着再到Steven曬全家福的發文內留言質問：「我呢？你會唔會覺得有嘢要同我講？你想逃避到幾時，一個電話都唔面對？你所有衫褲鞋襪同所有嘢仲喺我度，你嗰啲愛我嘅message呢？先幾日仲有喎？你仲欠我好多錢，right？你唔打畀我嘅話，醫院見。」她爆跟Steven數日前仍是情侶。她的留言令人擔心，據知身邊朋友見她情緒不穩定，一直在身邊陪伴，準備帶她看醫生。有朋友向傳媒透露Steven欠April數萬元，同居的住所都是April交租。

Moon自稱受害者：還有兩個

April向Steven質問的留言，Steven未有回覆，反而出現一名女子Moon留言，再爆自己及另外兩名女子跟Steven都有感情關係，Moon寫道：「他這幾天也跟我說他愛我！唔該April覆IG私訊。受害者不是你一個，𠵱家仲有兩個女仔等你。」Moon還上載「周一見」字句圖片，疑下周一會再爆料。她又再留言：「我真的不知道有多少個女孩子被玩得團團轉，被大話精一直騙，人貴在有自知之明，抱歉你沒有。」Moon回應其他網民時，指Steven曾跟她解釋與雯雯是一夜情，不小心有BB，說雯雯以孩子威脅他陪過生日，否則向記者爆料。其後出現疑似「小五」Maggie，說慶幸及早斬纜。

霍汶希：Steven應有好多事處理

Steven剛與關智斌到布吉拍攝演唱會宣傳片，Steven完成拍攝部分已離隊。大家關心演唱會會否因Steven複雜的感情關係影響？英皇高層霍汶希（Mani）昨日回覆：「經公司內部商討及與各方共識後，原定於9月舉行的BOYZ演唱會將會擱置，公司現正積極商討及研究處理方案。一旦落實，將第一時間向各位交代。」Mani續說：「今次演唱會取消主要原因是，Steven應該有好多事要處理，應該不能以最好狀態去準備今次演唱會及綵排，所以我們寧願先取消，不想影響演唱會的質素。」

接安仔檔期 又因桃色風波取消

BOYZ的紅館騷檔期是頂替因出軌事件暫停工作的許志安，沒想到再因Steven桃色風波取消。不少網民斥Steven連累關智斌，亦毁了粉絲的期望及青春回憶。另一方面，Steven未婚妻雯雯被起底，在一個模特兒網站有她的資料，身高151cm，身材嬌小，三圍32A、26、28。