楊凡《繼園臺七號》首部華語動畫爭金獅獎 鞏俐再逐威尼斯影后

憑《小偷家族》贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎的日本導演是枝裕和，首次執導法語片《The Truth》，不單獲選為今屆威尼斯影展開幕電影，同時入圍主競賽單元，兩大影后嘉芙蓮丹露與茱麗葉庇洛仙片中扮演母女，故事講述前者準備推出自傳，卻引爆連串家庭問題。

婁燁《蘭心大劇院》講盟軍間諜

今屆共有兩部華語片入圍主競賽單元，分別是楊凡執導的動畫《繼園臺七號》，以及婁燁拍攝的間諜片《蘭心大劇院》。前者以動盪的1967年香港為背景，講述由台灣漂泊來港的母女，跟英文補習老師發生的三角關係。此片起用過百名來自中港台的美術及動畫人員，花上7年時間籌備和製作，加上張艾嘉、趙薇、姚煒、吳彥祖、馮德倫及張孝全等幕後配音，楊凡形容為「寫給香港和電影的情書」。

《蘭心大劇院》台前星光熠熠，除威尼斯影后鞏俐外，還有趙又廷、小田切讓及《權力遊戲》男星Tom Wlaschiha等參演，故事發生在1941年的上海蘭心大劇院，鞏俐飾演著名演員于堇，她暗地裏是盟軍間諜，得悉日本準備偷襲珍珠港後，加緊收集情報，卻未有向軍方透露真相，動機成疑。另外，《繼園臺七號》與《蘭心大劇院》亦同時入選9月舉行的多倫多電影節特別放映單元。

波蘭斯基阿薩耶斯新作入圍

除了亞洲電影大放異彩，一眾國際名導亦將亮相威尼斯，焦點之一是《毒網》金像導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）的新片《The Laundromat》，請來金像影后梅麗史翠普主演，把「巴拿馬文件」揭發全球政商界名人非法資金運作的黑幕，呈現大銀幕。

憑《殺手怨曲》贏得威尼斯影展銀獅獎的美國導演占士加利（James Gray），新片《星際任務》（Ad Astra）請來畢彼特（Brad Pitt）扮演太空人，為了尋覓失蹤多年的父親和解開威脅地球存亡的秘密，於是踏上征空旅途，且看他能否繼《叛逆暗殺》後再奪威尼斯影帝。

由《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導、《獨行煞星》康城影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）扮演《蝙蝠俠》經典奸角「小丑」的外傳電影《Joker》，以及張曼玉前夫阿薩耶斯（Olivier Assayas）新作《Wasp Network》等，同樣令影迷引頸以待；至於《鋼琴戰曲》金像導演波蘭斯基（Roman Polanski），亦交出新作《J'accuse》，不過數十年前在美國被控性侵後逃到法國定居的他，會否在水都亮相，實屬疑問。