港產動畫《大偵探福爾摩斯》 「兒童國際電影節」開幕電影

6部動畫不容錯過

《大偵探福爾摩斯》改編自香港著名作家厲河創作的《大偵探福爾摩斯》系列兒童圖畫偵探故事書，由《麥兜故事》袁建滔和《窮香里》鄒榮肇聯合執導。故事發生在19世紀末，講述俠盜馬奇劫富濟貧，福爾摩斯卻在對方私生女凱蒂的生日會上將他擒獲。4年後，馬奇襲擊獄中老大刀疤熊，並攀越圍牆逃脫，福爾摩斯知他另有苦衷，只好讓他完成心願後才帶他自首。

其餘5部動畫分別是《姆明谷歷險記》、《狗狗救地球》、《小小英雄-螃蟹與蛋與透明人》、《溫泉屋小女將》和《不再恐懼鳥》。

大家熟識的「姆明」，今次電影以3D技術製作角色，配以傳統人手繪畫的2D動畫背景。

《狗狗救地球》講述一名異想天開的男孩、「萬事通」表姐和一群非比尋常的狗狗，合力拯救一個美麗古鎮，免受城市發展的破壞。

巴西動畫《不再恐懼鳥》於西班牙錫切斯國際電影節獲特別表揚獎，講述與媽媽相依為命的10歲男孩提托，突然得了一個不尋常的傳染病，尋找解藥過程中，提托發現怪病與失蹤爸爸對鳥類的研究有關，便與好友展開尋求治病良方拯救世界的奇幻旅程。

真人演繹電影各具特色

另外5部參展兒童電影分別是《愛探險的DORA：勇闖黃金迷城》、經典的《綠野仙蹤》、《非常夏天》、《一家小煮》和《巫敵二人組》。

《非常夏天》講述森在家中排行最小，害怕將來家人離去後只剩下他，他忽發奇想自製「孤零零」特訓，提早習慣孤獨，後來遇上德絲，一起四出探索冒險。

至於歷久不衰的歌舞奇幻電影《綠野仙蹤》今年已經80歲了！讓大家重溫女孩桃樂絲與小狗被龍捲風吹到奧茲國仙境，在這個如夢似真的地方遇上稻草人、鐵匠和獅子，並在他們的幫助下克服各種困難，尋找偉大巫師和回家的路。

記者：柯美