上周為囝囝擺百日宴 張致恒未結婚先做老竇

娛樂組

張致恒（Steven）與BOYZ的拍檔關智斌將於9月在紅館舉行演唱會，正努力喼弗。Steven今年初傳與April已分手，當時他被拍到與長腿女子約會，上月又被發現跟身形圓潤的長髮女子在深圳甜蜜行街。

傳太太是28歲女粉絲雯雯

Steven昨午突然驚爆婚訊，他在Instagram曬出與女友的自拍照公布喜訊：「感恩，我們將踏入人生另一階段，謝謝你！」他未有透露未婚妻身分，之後有傳對方是28歲女粉絲雯雯，4月時更為Steven產子，已於上周擺百日宴，Steven未結婚先做爸爸。Steven的家姐張詠恩亦在IG透露做姑奶，她說：「祝福你們在這亂世中彼此擁抱最大的愛！對，我要做姑奶了！」

「盡最大努力做好老公好爸爸」

Steven昨晚透過所屬的邵氏兄弟國際影業有限公司向傳媒承認做爸爸，以及感謝大家關心及支持。他說：「一直都好想同大家分享3個喜訊。但未婚妻十分體諒及愛惜我，一直不想影響我嚟緊工作安排及想低調處理。不過今次，請原諒我的衝動。嚟緊，我將會盡我人生最大嘅努力，做一個好男人、好老公同埋好爸爸！#我們仨。」

關智斌驚訝：覺得佢愈來愈成熟

關智斌得知好兄弟婚訊又做爸爸，開心說：「恭喜晒我個好兄弟Steven，我聽到呢個消息都有啲覺得好驚訝兼突如其來，不過又好開心，佢喺人生入面又行入咗另一個階段，我呢排成日同佢一齊做嘢，都覺得佢愈來愈成熟，所以喺呢度祝福佢。」有網民趁機留言向關智斌催婚。英皇高層霍汶希透露容祖兒、鍾欣潼、蔡卓妍、張敬軒等都有在群組恭喜Steven。

今年初傳與梁皓恩分手多時

Steven過往有不少情史及緋聞，初入行與傅珮嘉傳緋聞，之後被指與鍾舒漫拍拖，但疑因𡃁模孫旗介入導致分手，當時Steven只承認與孫旗有一夜情，沒有拍拖，他亦不認戀過鍾舒漫。接着Steven與莊端兒相戀，更有計劃結婚。不過戀情只維持兩年，2016年Steven被爆背女友偷食台妹，令莊端兒死心分手。Steven為此曾落淚道歉，指自己不是第一次偷食，又曾懷疑自己患上性沉溺，之後澄清無性上癮。前年他公開與梁皓恩的戀情，但今年初傳兩人已分手多時。梁皓恩昨晚在IG上載一張疑似Steven的照片，留言有點恐怖，寫道：「May i know what's going on？點解忽然世界末日？#我怕過唔到今晚 #被偷走的那五年。」是否暗示與Steven未分手？

舊愛莊端兒：要好好惜老婆

舊愛莊端兒在Steven家姐張詠恩的IG留言恭喜Steven，張詠恩回覆說：「這是最大的祝福，thank you！」莊端兒再回應她：「當然啦，大個仔啦，要好好惜老婆啦！祝佢哋幸福快樂！」