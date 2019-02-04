Taylor Swift橫掃VMA 10提名 BTS大熱問鼎新增K-Pop獎

由即日起至8月15日止，樂迷可以登入VMA網站，為偶像投下神聖一票，且看Taylor Swift與Ariana Grande從年度歌曲、最佳流行歌曲及最佳導演等10項提名中，能夠贏得幾多獎座？至於樂壇「新人王」Billie Eilish亦以9項提名緊隨其後，3人更會同時爭奪年度MV大獎，究竟鹿死誰手？下月26日在洛杉磯舉行頒獎禮自有分曉。

Taylor豪宅遭狂迷爆竊

提起Taylor Swift，她在羅德島的豪宅上周五險被狂迷爆竊，據美國傳媒報道，現年32歲的疑犯David Liddle在當地公園流連，有民眾發現他的背囊藏有鐵枝，加上形迹可疑，於是報警求助，結果警員在疑犯身上搜出鐵撬、電筒，以及30個開鎖器等工具，於是把他拘捕，他自稱是Taylor粉絲，專程到此探望偶像，他獲准以1萬美元（約7.8億港元）保釋候審。

今次已非Taylor Swift首度招惹狂迷上門，今年3月，有人潛入其紐約寓所，結果觸動警報，保安人員趕到把疑犯逮捕，警方接手調查，驚覺疑犯正是去年4月擅闖Taylor香閨而被捕的Roger Alvarado。

新專輯連續14周進佔Billboard

「韓流」橫掃全球，今屆VMA特別增設最佳K-Pop獎，近年紅遍歐美的韓國男團BTS當然榜上有名，他們將會跟男團EXO、NCT 127、TXT、Monsta X以及女團Blackpink競逐殊榮；另一方面，BTS與美國女歌手Halsey合唱的《Boy With Luv》亦獲提名最佳合唱、美術指導及舞蹈編排合共4獎，輕易成為焦點所在。

據美國Billboard公布最新數字顯示，BTS最新專輯《Map of the Soul: Persona》已經連續14星期進佔Billboard 200大碟榜，本周更回升3級至第67位，耐力相當驚人。除了在美國大受歡迎外，BTS在韓國本土更厲害，據高麗大學一名教授最近發表的報告指出，BTS今年在首爾及釜山舉行4場粉絲見面會，創造經濟效益高達4813億韓圜（約32億港元）。