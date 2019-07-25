邀Face To Face吳少芳做嘉賓 鄭秀文獲啟發永不言棄

Sammi在演唱會上說過，希望與人分享這個舞台，組合Face To Face的吳少芳就是其中一個，Sammi在台上說：「我打電話邀請她時，她馬上就應承。Jodi雖然行動不便，但她真的非常喜歡唱歌，會不時與朋友到街上busking唱歌表演，我從她身上得到好大啟發，睇到佢不放棄、不斷奮鬥，充滿了正能量。你今晚的出現，畀到我哋好多好多正面信息。」

坐在輪椅的Jodi謙虛說：「我希望自己唔好喊，怕自己唱得唔好，你哋會唔會畀啲鼓勵我呀？」台下觀眾隨即大聲叫Jodi 加油。Sammi爆Jodi是廚藝高手，由她口述指導、監製配方的花椒辣椒油超級好味，Sammi說：「希望有一日可以推出市面發售，可唔可以整多十罐畀我？」Jodi笑着答應。

曾蹲下為Jodi禱告

Jodi回憶說：「有次出席慈善探訪活動撞見Sammi，活動後她主動為我禱告，她踎在我前面，對手放在我雙手上面，其間我喊到又眼淚又鼻水，好怕整到Sammi的頭髮，好擔心好擔心的時候……突然感覺有隻手按在我頭上，心想明明Sammi對手在我手上，她有第三隻手？後來睇相，當時冇手在我頭上…… (台下觀眾大叫：感謝主！) Sammi的禱告令我感到主耶穌的臨在。多謝Sammi送我這個舞台。」Sammi擁抱她後笑說：「交晒成個台畀你，好好享受，你可以揸住架車周圍碌。」

Jodi人生的「半杯水」

之後Jodi獨唱親自創作的歌曲《Why me》，觀眾不時大叫「加油」，她說：「希望大家抱住『半杯水』想法，珍惜擁有，找回自己的beautiful day。」Jodi將於8月4日在荃灣大會堂演奏廳演出，近期忙於綵排。

Sammi安歌時換上全新舞台服裝，這件熒光綠薄紗拖尾裙，被她形容為「椰菜」，她雙手提起裙尾，風騷在台上玩裙襬，又展示臂上「老鼠仔」，令全場起哄。

娛樂組

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