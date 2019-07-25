一度呼吸困難頭部劇痛兼狂嘔 吳岱融沙巴潛水出事急送院

吳岱融昨日回覆《明報》表示：「當日一班朋友去玩深潛，其實我出發前在香港拍《大醬園》時已患有感冒，到沙巴後鼻塞仍未好，我無為意身體狀况是不適合潛水。我潛到落20多呎水深時，開始覺得個頭好痛，呼吸有困難，覺得不對勁，立即跟教練做手勢示意好辛苦，要上回水面，但我太心急升得太快，個頭好似想爆炸咁，幸好教練即刻拉住我。我上到船休息，返房後嘔了好多次，我都好擔心，為穩陣起見，由林韋辰送我去醫院檢查，醫生幫我吊鹽水。」

瞞住太太入院

為了不想太太鍾淑慧擔心，吳岱融待情况穩定後，才通知她到醫院照顧。他說現在說話個頭都「發吓發吓」，所以休息多幾日才返港，會再到醫院檢查。他經過今次教訓，奉勸大家身體不適不要潛水，他亦感謝教練Jack拉他上船，是他的救命恩人。

娛樂組

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