羅家英手術後 汪明荃：完全康復最少等半年

阿姐透露，現時家英哥小便問題不大，等時間慢慢好。有報道指阿姐經常囉唆丈夫，她否認：「他咁大個人，去旅行不用我在身邊提醒，都識照顧自己。家英哥的確愛夜睡，喜歡晚上看電影，不過就晏起身，我則早睡早起。」阿姐表示丈夫身體已回復正常,繼續工作，要拍廣告又要飛往橫店拍戲，她曾探班卻怕怕，嘆天氣太炎熱。

不想評論太多 大家有眼睇

談到近日香港就「反修例遊行」引發連串紛爭和暴力事件，阿姐表示不會不留意，她強調一直支持和平示威，不該用暴力，但不想評論太多：「希望大家盡快回歸工作崗位，社會回復秩序。身為香港人，看到報道當然會不開心，為怕影響工作情緒，所以都少看。我都是不應講太多，免又引起更多其他言論，而且都不需要講，大家都有眼睇！」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com