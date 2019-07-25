任達華留醫5日出院 右手神經線復元需時

華哥身穿白T恤、粉藍運動外套及長褲、頭戴Cap帽、右手包紮着看不見手指，要用護臂帶固定，他在經理人霍汶希（Mani）、工作人員和保安人員陪同下步出醫院。華哥精神不錯，神態自若，臉帶笑容，見傳媒即豎起拇指，又揮手不停說「thank you」，從其白色T恤隱約可見腹部貼了膠布。

隱約見腹部貼膠布

華哥說︰「這幾天關心我的那麼多朋友，多謝你們﹗今次意外，我雖然受傷了，但很感謝中山及香港的醫護人員，也很感謝英皇公司的悉心安排，因為事發時，中山的醫護人員很幫忙，為我做了很多測試。返港後，很感謝香港的醫護人員立即為我再檢查及讓我穩定下來。多謝大家關心，多謝楊生（楊受成）、英皇公司，最重要是多謝大家關心。我的手需要少少時間康復，神經線需要一段時間去復元，希望康復後可以盡快出來拍戲，因為我很喜歡拍戲。多謝大家關心，尤其是多謝我的家人。」

說罷，華哥步履輕盈登上7人車離開。華哥上車前，Mani很緊張叫記者不要太近華哥，事前亦叮囑現場傳媒要小心，別撞到他，她稱華哥會自行上車，所以不要追住，怕他會跌倒，大家也相當合作，與華哥保持距離。

取消與家人外遊

華哥離開後在微博上載拿着公仔的照片，見到幾隻手指用紗布包着，他說：「我們回家。」

華哥太太琦琦亦在微博透露感受說：「這幾天對於我們來說都是異常漫長與煎熬，還好樂觀積極的華哥給我們信心與能量。今天華哥出院了，我們，回家……由衷感謝所有醫護人員的悉心照顧，感謝家人朋友的支持和鼓勵，謝謝楊老闆和所有工作人員，也謝謝傳媒朋友，你們辛苦了。接下來我們會繼續配合治療，相信華哥很快就可以回來和大家見面，再一次謝謝各位，感恩。」

華哥受傷後，電影宣傳工作及廣告拍攝都要押後。原定下月開拍的新片，視乎他的傷勢康復進度。過往華哥與琦琦及女兒會在暑假外遊，現在都會取消。

記者﹕柯美

攝影﹕鍾偉茵

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