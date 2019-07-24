自認單身 馬國明有機會？ 唐詩詠：可能係我唔啱佢

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

唐詩詠昨日以大使身分到大圍出席仁濟醫院隱蔽及獨居長者探訪活動。她表示以往探訪過本地和外國的耆老院，試過獻唱粵曲逗長者開心，彼此會聊天、傾心事，有長者還教路，提醒她要揀心地好的對象，談戀愛要包容避免鬧交。

結婚才帶男友見家長

唐詩詠笑言反而家人不敢對她的感情事畀意見，她說：「屋企人從來不敢講，爸爸好少出聲，可能不知點開口，想等我自己講，但我都好少講，因不知點講好，怕他們擔心，將來跟我結婚的人，才會帶回家見家長。」

重申陳思銘不是男友

提到早前被拍到與緋聞男友陳思銘去超市買餸，又有報道指兩人已發展到同居試婚階段？唐詩詠澄清道：「他不是我男朋友，講了好多次，被拍的照片是冬天影，當時大家參加朋友聚會。不太想再講，大家畀點時間空間我，怕身邊的男士會好大壓力，嚇怕了，不跟我同枱食飯喇。」

唐詩詠笑稱身邊的男士都被指為男朋友，逛超市又變親自下廚，「其實我不識煮食，不要畀壓力我啦」。

談到她公開仍然單身，換言之傳過緋聞的馬國明仍然有機會？她笑說：「網民都問點解我不約馬國明去街，大家太投入睇劇了；可能是我無機會呢，也可能係我唔啱佢。」是否兩人認識太久沒火花？她說：「我沒有想過。」

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