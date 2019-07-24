去哥倫比亞奉旨撩女仔 楊明狂食檸檬頂硬上

袁偉豪稱今次是最辛苦的一輯，18天旅程坐了11次飛機。本輯中楊明要為當地一個選美比賽招募美女，問他可有不敢亂望？袁偉豪笑指對方攞正牌。楊明笑言為了工作，其實都很難為情，「監製要我當街招募少女參選，但我很久沒試過當街識女仔，10多歲時就試過，現在已30幾歲了。（可有食檸檬？）當然有，而且食好多，但我抱住不放棄的心態，厚住面皮去攞電話，再加上我和袁偉豪的美色去勾搭。」袁偉豪笑稱楊明才是主力，大讚對方選美會上的演出非常好，比前兩輯跳脫和幽默。

袁偉豪叫女友張寶兒增肥

袁偉豪笑稱去哥倫比亞後看不慣亞洲女性。有何不同？他笑說：「是size不同。（看到女友張寶兒可有不慣？）有呀，始終水土不同，我在那邊size都變大了。當地女士更加不用說，身材豐滿，所以返港要習慣，不過瞬間習慣了。（會否叫女友增肥？）都有，她現在開始做運動。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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