麥明詩曬潛水照疑似打氣 利君雅爆seed片段網上瘋傳

前日特首林鄭月娥與各司局長見傳媒，回應元朗暴力襲擊。透過直播片段，看到現任港台節目《視點31》主持利君雅在記者會上爆seed追問特首與警務處長盧偉聰的情况。有關片段在網上瘋傳，她連環追問特首「噚晚成晚你去咗邊？」、「噚晚你瞓唔瞓得着？」、「係咪官警黑合演嘅大龍鳳？」、「你哋唔好咁啦，講人話吖！唔該你！」利君雅獲網民讚賞，有封她為偶像、「新聞女神」。何韻詩分享片段並留言：「利君雅好嘢！多謝各位傳媒記者朋友提問及追問，為市民出一口氣。#講人話啦。」毛孟靜表示：「仍然係最鍾意 #港台利君雅嗰句：『你講番啲人話吖』雖然係惡咗啲。」又有網民將利君雅爆seed金句製WhatsApp圖讓大家分享。

33歲的利君雅（Nabela Qoser)為香港土生土長的巴基斯坦裔，講純正廣東話，香港浸會大學畢業後，先後在now寬頻電視新聞台、無綫新聞、《明報》擔任記者，現為港台節目《視點31》主持。

娛樂組