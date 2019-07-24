羅啟新嬉笑怒罵 幫港人消消氣

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

《頭條新聞》添食繼續播

港台的《頭條新聞》原本於上周五播完這季度最後一集，新一季10月才開始，因近日社會情况緊張，港台決定《頭條新聞》添食繼續播。這個月來羅啟新（Cuson）唱的《一人掟磚會受傷》與《老年陷鄭》爆紅，日前他錄影第17集時，在錄影廠接受訪問，看着他以MV形式拍攝，旁人忍笑也是考驗。

網民Like爆《一人掟磚會受傷》

這一集特別加料設計「My歌金曲」，連唱3首歌，其餘兩首是《難得變仇人》（原曲《難得有情人》）與《真心怕你》（原曲《真的愛你》），而冠軍歌《扑繼續扑》其中歌詞，「排排警隊揸警棍猛向市中心推 扑繼續扑 扑親眼眉……連儂火 牆頭聚 遍地開花惹著誰」，笑中有淚。

Cuson說My TV Suffer這環節過往也有改歌詞拍MV，最近夾新聞片段更引起共鳴，細味歌詞其實是傷感的。提到網民Like爆《一人掟磚會受傷》與《老年陷鄭》，Cuson稱過往創作是以事件行先，再找歌曲砌歌詞，但寫《一人掟磚會受傷》時他是先有畫面成靈感，後來創作《老年陷鄭》更由很多吵架衝突畫面構成，觀眾看畫面會清楚是怎樣一回事。他坦言沒太多時間做準備，導演幫手度歌詞，甚至拍攝時仍邊寫邊改，創作品不想太早落實。問他靈感是否靈光一閃而來？他說：「做《晨光第一線》也慣了，可以谷出來。以前鍾意玩食字gag，廣東話字庫好大，細個睇《蝦仔嗲哋》玩押韻。加上好多畫面在腦海醞釀，那些歌曲也是自己熟悉的，所以填老歌效果一定好，新歌怕做唔到。」

Cuson又說：「我在家中睇電視重溫時，不會聽自己唱歌，只看畫面與字幕，感覺好無奈。唔知點解會變成這樣，自己做了幾十年人，以前也有很多事件發生令人好嬲，覺得不公平。今次卻是由萬多人的遊行，幾何級數向上，整件事感覺好陌生。好似有一日羅啟新意外昏迷，幻想發生了這些事情，蘇醒過來時，香港原本無事發生。事實太突然、太匪夷所思了！」

朋友間「鬥片」沒意思

現實中香港發生的事情令人笑唔出，但Cuson將唔好笑變好笑，問他是否特別困難？他說：「《頭條新聞》就是嬉笑怒罵，我經常說若件事好笑要變得更好笑是不容易，幽默感就是令人『你咁都得』才有效果。」看到很多言論好憤怒，朋友間各有立場在「鬥片」，要證明自己是對的，其實沒有意思，不如唱歌輕鬆吓。在大事件中就似一幅畫，很多人參與，有人以政治手法也有和平示威，《頭條新聞》就是以「嬉笑怒罵」參與其中。

最重要是不要屈人

「被人笑或成為話題的一定不開心，但外國電視台很多諷刺時弊節目，他們深明這些節目能幫人消消氣。若大家唔准出聲、唔准講那一位，屈埋屈埋不會令事件消失。有時候觀眾給我反應，說我幫佢出聲。但若以憤怒指摘方式處理，觀眾可以會更嬲，影響情緒，而嬉笑怒罵是有作用的。」問他曾否在街上被「藍絲」觀眾敵視？Cuson笑說：「好彩喎！街上遇到的觀眾也是跟我說喜歡看《頭條新聞》，可能不喜歡的人不會看這節目。只要留意網上留言，他們罵的內容也是一樣，斥責用政府錢鬧政府。他們不理解政府錢是來自納稅人，香港電台的角色是傳媒，或有人抱老闆跟員工心態，老闆畀錢所以員工唔可以出聲。嬉笑怒罵可以觀點不同，最重要是不要屈人。」

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