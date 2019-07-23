宋仲基宋慧喬正式離婚 不涉贍養費或財產分配問題

文：蘇珮欣

上月27日宋仲基突然透過事務所宣布，剛於前一日（26日）向法院申請調解離婚，並指他跟宋慧喬都希望圓滿地辦理離婚程序，而不是互相指摘。宋慧喬一方隨即表示，因為無法克服性格差異的問題，導致二人離婚。

據韓國傳媒報道，經過為期26日的調解後，首爾家事法院昨日上午召開「雙宋」調解會議，基於調解工作已經完成，二人正式離婚。據悉在昨日舉行的會議上，雙宋均未有現身，僅委託代表律師出席，而法院亦未有公開調解內容。

其後宋慧喬透過事務所發表聲明，由於雙方並沒涉及精神損失、財產分配及贍養費等問題，所以調解程序已經順利結束。

記者斥宋仲基「偷步」爆料

自雙宋宣布離婚後，因二人拒絕透露婚變的具體原因，難免令外界謠言四起，有傳宋仲基搶先發表離婚聲明，暗示兩人的感情問題源自宋慧喬。前日一名自稱與雙宋熟稔的韓國記者，透過YouTube頻道爆料，指其實是女方先提出調解離婚，只是宋仲基早一步向外公布，更用上「傷痛」等形容詞，令人誤以為他才是離婚的受害者。不過，有網民指該名記者其實是宋慧喬的親信，因他多次在社交媒體上展示與喬妹合照，質疑有關言論並不可信。

另一方面，宋慧喬在離婚消息曝光後，已把她上載至社交媒體Instagram（IG）的結婚合照刪除，近日就連《太陽的後裔》相關照片都一併剷走，明顯是要跟宋仲基劃清界線。