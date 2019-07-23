轉普通病房日內出院 任達華報平安：謝謝大家

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

經理人霍汶希（Mani）昨日到醫院探望任達華，她表示華哥已轉普通病房，大家不用擔心，「我想華哥兩三日後就出院，所以大家放心。（右手接駁手術如何？）非常成功，他不斷郁手指，可以有助血液循環。（精神方面如何？）好好，現在太太和女兒陪他，有食粥，好精神！」問華哥的手指受傷經手術後現在情况？Mani稱所有神經線接駁很好，之後要做物理治療，至於腹部的傷也沒有問題，故很快可以出院。

霍汶希：華哥不追究責任

Mani稱華哥沒有因遇襲事件發噩夢，回想事件時，更想知襲擊者發生了什麼事？為何會這樣做？至於善後工作，包括追究責任問題，Mani說：「主辦單位會派經理來港和我們傾，華哥就話唔好追究、唔使追究，算啦！我同華哥講你太好人，但我們都無想過追究，只不過是了解件事，都想知對方發生什麼事及動機。」她補充說英皇不追究主辦機構，但會保留一些工作上要賠償給第三方的權利。

琦琦：老公恢復狀態良好

琦琦連日在醫院陪伴老公任達華，昨午3時許她離開時接受傳媒訪問，她說：「已由ICU（深切治療部）轉往普通病房，他的恢復狀態良好，中午吃了東西，多謝關心，所有祝福和關心他都收到。」她又稱華哥想快些出院，但要由醫生決定，現在家人也輕鬆了，前兩天大家也睡得不好。問及華哥手指傷勢？琦琦表示手術順利，「最緊要華哥可早日回家我就開心，他現在轉到普通病房都好開心，他已向朋友報平安」。

問到有關內地主辦單位是否有交代？琦琦稱沒時間理太多，交由經理人處理，自己主要照顧好華哥，希望他早日康復。

新片《小Q》內地押後上映

任達華演出的電影《小Q》原定8月1日於內地上映，但電影公司公布由於華哥遇襲受傷，出於對他身體的考慮，經所有出品方集體商議決定，電影改為9月20日上映，香港上映時間則維持不變。

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