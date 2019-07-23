元朗襲擊事件 森美開咪憂慮爆喊 肥媽心痛：我個家就嚟玩完

娛樂組

昨晨森美如常主持電台節目《早霸王》，他開咪說：「今朝早我無說話好講！」他請聽眾原諒他的不專業，節目不可以做平日的環節。他邊說邊哭：「我心裏有種擔憂……對於我哋香港……我有好大憂慮，我有少少唔明白，我哋每個人身分要做啲乜嘢先能夠令香港變返香港？希望香港每個人努力。」

「如何令香港變回香港？」

森美又稱生活當中大家都需要好安定的社會，才可以有正常生活，昨日節目中他可能情緒不穩定，一再致歉並盡量播不同音樂，減少對聽眾的影響。森美亦在社交網上載黑白照，留言：「元朗 香港 到了昨晚 不一樣了 我應當做什麼？香港才會是香港 我迷惘 擔心 恐懼 不知所措 應該不止我 你也和我一樣吧！」

肥媽要食抗抑鬱藥

肥媽日前出席「守護香港大集會」，昨日她接受《明報》訪問時提到元朗暴力襲擊事件好激動。她說：「我就嚟癲呀！我睇緊心理醫生食緊兩種抗抑鬱藥。點解搞到我個家咁樣？啲讀得書多嘅人同埋啲官員出嚟講吓嘢啦，平息吓呢件事啦！我個家就嚟玩完，我屋企叫我搬返大陸，唔好睇電視、唔好聽電話，因為我睇到就喊，我乜嘢都做唔到，我好無用，你哋救吓我嘅家啦！」問肥媽會否考慮離開香港？她說：「我老公有病要睇醫生，我行開咗佢點呢？2017年病到𠵱家㗎喇，我唔知點算！」

嚴崇天提早開簽名會

昨日書展的藝人宣傳活動也受影響，有線娛樂台前主播嚴崇天在書展為他首本小說《像雪一樣紅》舉行簽名會，原本晚上7時舉行，但臨時提早在5時開始。他稱相信大家無心情，因為愈夜愈唔安全，由於答應出席不能取消，故提早舉行。鄧健泓現身撐嚴崇天，他提到元朗襲擊事件，懷緬上世紀80年代香港包容與和平共處，又說無論是警察還是市民，也要互相尊重。「電競女神」Rose Ma的簽書會取消，她在IG留言：「已經不能用憤怒來形容此刻心情，原來香港還有很多沒有人性沒有良知的人。」

陶傑：香港是否應禁著黑衫？

才子陶傑昨日出席項明生新書座談會，他穿著黑色西裝說：「香港是否應禁著黑衫？」蔣雅文和妹妹蔣雅詩在書展推出新書，昨日為顧及讀者人身安全，書展攤位決定罷市一天。

李國祥家住元朗，他說：「打人一定不對。我想問為何有些人入元朗撩人？這也是不對的。如果沒人在西鐵撩人，怎麼會這樣？」他又說：「整個香港都很亂，希望大家不要入元朗搞！」

翁靜晶：沒想到香港走回頭路

翁靜晶就暴力襲擊事件講「功夫熱」故事，說上世紀50、60年代學習武術的人，目的是自衛。那年代黑社會當道，警隊腐敗，低下層的人民不願意被黑社會「保護」成為三合會會員，就唯有學功夫自保。隨社會安定，警隊正規化，功夫亦隨之逐漸式微。她說：「萬萬沒想到，如今的香港走了回頭路，進入了大規模的武鬥時代……瘦弱不武就要捱棍子。」她提議可以向劉家良的徒弟Mark學功夫，或三十六計的上上計，先練跑步，身輕跑得快。