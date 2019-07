【明報專訊】韓國男團東方神起前晚在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會。個唱於晚上7時開始,東方神起成員允浩與昌珉,穿上格仔西裝及戴上高帽,以紳士造型登場,唱出《Bounce》、《Something》及《Top of The World》。之後兩人跟觀衆打招呼,並大叫「What's up Hong Kong」,再用廣東話自我介紹,允浩大賣口乖問,「你想我嗎?我想你們」;昌珉則表示,真的很久沒來香港演出,還大讚港迷熱情。接着兩人再唱出《Truth》及《Love Line》。