直闖荷李活 接拍Marvel電影 梁朝偉《上氣》演大反派「滿大人」

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梁朝偉曾經憑《花樣年華》榮膺康城影帝，是國際級男星，《上氣》是他首次參演荷李活電影，而且演大反派，對偉仔或觀眾而言皆具新鮮感。「滿大人」這角色曾在《鐵甲奇俠3》出現過，由賓京士利（Ben Kingsley）飾演，劇情講述他是假扮「滿大人」，曾引起不少爭議。《上氣》將於明年1月開鏡，預計2021年2月12日在美國上映。Marvel電影公司總裁奇雲費格表示：「真正的『滿大人』對《鐵甲奇俠3》的鬧劇很不滿，所以他本尊要來了。」正式宣布真正「滿大人」由梁朝偉演出。

內地指「滿大人」有辱華之嫌

據悉「滿大人」角色原型是傅滿洲（Fu Manchu），因為版權問題，及後把角色化名為「滿大人」（Mandarin）；但依然有內地網民不滿，認為「滿大人」角色有辱華之嫌，揚言抵制。不少網上留言勸偉仔及太太兼經理人的劉嘉玲三思，甚至叫偉仔辭演。劉嘉玲在社交網上載寫有「KEEP CALM AND RELAX COS LIFE IS BEAUTIFUL」的照片，留言︰「祝大家有個美好的周末 ​​​​。」似回應叫大家冷靜。

劉思慕擊敗彭于晏當主角

《上氣》漫畫男主角「上氣」以李小龍為藍本，出生於中國湖南，是大反派「滿大人」的兒子，精通武術，但他長大後對抗圖謀不軌的父親，並加入復仇者聯盟。

扮演「上氣」的劉思慕在哈爾濱出生，現年30歲，5歲時舉家移民加拿大，入行前曾是會計師。劉思慕演出過不少電視劇，包括《特務狂花》、《金氏便利店》等，李施嬅參演的加國警匪劇《Blood and Water》，劉思慕也是演員之一。有雜誌曾選他為「50位最美麗的加拿大人」、「最性感單身漢」等。

《上氣》籌拍以來，粉絲心目中有多名男星勝任，包括Got7香港成員王嘉爾、彭于晏、《紅海行動》黃景瑜等。

李施嬅向劉思慕祝賀

李施嬅跟劉思慕屬同一經理人公司，她接受《明報》訪問時表示，Simu主演《上氣》是令人驚喜的消息，相信每名亞洲男演員也會爭取此角色。Simu跟她在洛杉磯是同經理人，所以她也祝賀了對方。問及兩人是否在《Blood and Water》合作？施嬅稱劉思慕是在上季演出，大家未正式合作過，但他們獲介紹認識，而且分別憑此劇入圍「Canadian Screen Awards」角逐獎項。她大讚Simu好演技，現在他成為Marvel電影首位華人超級英雄，荷李活市場漸漸認同華裔演員，值得開心。