不反對囡囡將來入行 鍾嘉欣封肚不再生：除非意外

鍾嘉欣表示女兒Kelly平時也有幫手照顧弟弟Jared，大讚女兒天生做事認真有紀律，似爸爸黑白分明，自己就會有少少好奇心、蠱惑又貪玩。

囡囡Kelly開始玩化妝品

她透露女兒已開始玩她的化妝品，早前一家四口拍攝MV時，女兒見她化妝整頭就開始喜歡，經常問何時幫她化妝。鍾嘉欣說：「次次見我化妝就話要少少，我掃一掃她眉毛，她便會望着鏡子高呼：『I'm so pretty！』其實將來她想入行也無所謂，最緊要看她天分和興趣，如我不准，她會更加反叛，她想做便讓她做吧！」

可會再生B？鍾嘉欣說：「應該不會了！其實生B是開心也值得，但真的好辛苦，甚至有崩潰和很累的時刻，希望湊好他們兩個已經好好了！除非有意外。」

子女愈大愈難發展事業

不再生B，是否有計劃重投事業？她說：「認真講，我沒有特別去計劃事業，只會突然間腦海有什麼想到就去做，心裏是很想將來繼續唱歌，有機會亦希望拍劇和演戲，但子女愈大就愈難去做，他們會更需要我，開始要睇實他們認識什麼人，5歲後又多功課，反而現在可以做多一點，所以這幾年應該會畀心機實現自己的夢想。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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