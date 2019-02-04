讚老公值130分 李璧琦出嫁 甜蜜咀嘴

Becky談到結婚心情開心又興奮，因為見到很多親戚朋友來祝賀；她結婚前夕只睡了幾小時：「要熟讀誓詞，我連發夢都是讀誓詞。」她又透露老公喜歡簡單，所以婚禮一切從簡，不設伴郎、伴娘和兄弟姊妹團，也沒有接新娘儀式，只保留向長輩斟茶的環節，Becky說：「節省很多時間，可以陪伴從外國回港的家人，又可以影全家福，我同哥哥傾過，原來已經21年沒拍過全家福了。」

婚禮從簡 稍後考慮生育計劃

Adrian指太太宣讀誓詞時，必定感動落淚，但他有信心保持冷靜，Becky笑說：「我件婚紗設計有袋，可以袋紙巾，自己有寫張貓紙，但都驚會忘記誓詞，誓詞內容都是講跟老公相處的，我們3月決定結婚，4月影婚紗相，5月公布喜訊，簡直Mission Impossible，要多謝好多人從旁幫手。」她表示婚後會先享受二人世界，研究度蜜月地點，稍後再考慮生育計劃；她又盛讚老公：「老公值130分，我覺得自己值70分，二人加埋200分。」Adrian也派情話：「Becky好好，最好是她。」

藝人陸浩明（六號）、喬宏太太小金子、歐錦棠夫婦、監製潘嘉德、馬蹄露、葉暐等也有出席婚禮送祝福。當中六號表示，跟Becky同屬教友而結緣，雖然在電視台很少機會合作，但Becky偶爾找他做活動司儀，很替對方出嫁開心，他也趁來觀禮取經：「 我好鍾意睇人去教堂結婚，覺得好浪漫，我都會參考一下，因為我跟女友都是教徒，也夢想去教堂結婚，夠莊嚴、神聖，不過我未求婚、買戒指，不過心中有個時鐘，都想趕生仔。」

陸浩明不想馮盈盈爬頭結婚

六號笑言2020年容易記，都會考慮婚事，不想被拍檔爬頭：「馮盈盈已經跟男朋友同居，喜悅已浮現，麥明詩也努力搵緊另一半，經常催我結婚的肥媽，今晚又跟老公慶祝結婚周年，再搞一次結婚；原本我想先買樓，但太遙遠，或者會先結婚。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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