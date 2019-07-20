考慮兩年後追第二胎 黃澤鋒讚女兒聽話好湊

叫BB不要喊馬上止哭

澤鋒表示囡囡似乎已懂聽他說話，「囡囡在媽媽肚入面時猛踢腳，我話會踢死阿媽，她就會停下來；現在叫她不要喊，她真的不喊，很乖巧。」一般父母都會盡量給BB安靜環境睡覺，但澤鋒堅持在家中開電視，「要她習慣嘈，老豆做電視有什麼理由不准開電視，所以開着電視讓她睡。」

澤鋒笑言自己可能荷爾蒙失調，經常擔心女兒，工作期間即使只得很短空檔，都會趕回家看看女兒，「我享受做爸爸這個身分，50幾歲做老豆當然好開心。」他想到今後三人行，會好玩、好嘈，並已計劃將來親自教女兒歷史。

夫妻合力湊女不假手於人

太太陳麗麗仍在坐月階段，澤鋒指太太產後沒出現情緒問題，唯獨開刀傷口痛。太太未來會全職湊女，夫妻合力不假手於人，澤鋒說：「坦白說，我們這個年紀（夫婦同為52歲）也不知對得女兒幾多年，女兒20歲我們都72歲了，所以想盡量在女兒成長過程中陪伴，照顧多一點。」怎樣獎勵太太？他笑道：「獎勵？我戶口在她手上，她喜歡點獎都得，坐月大晒。揸住個Queen什麼都大晒！我惡得去邊。」

對於太太想追第二胎，澤鋒表示要視乎太太身體情况：「最緊要看她身體是否頂得順，因為今次分娩過程驚險，不過太太覆診時，醫生檢查後指一切正常，可以再生。不過女人產後起碼休養兩年，是否生多個容後再講，身體狀况決定一切。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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