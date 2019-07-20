《玫瑰玫瑰我愛你》原唱 一代銀嗓子姚莉病逝 享年96歲

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姚莉近年行動不便入住療養院，有指她因肺部感染，日前入院接受治療，於昨晨離世。她的一對子女身在外地，接到媽媽去世噩耗，將盡快趕返港辦理喪事。

邵音音上載姚莉生前最後視頻

邵音音昨日在社交網透露姚莉的死訊，上載兩段姚莉生前的視頻，邵音音留言︰「赴馬來西亞拍戲前要去探你，你住院了，回港後再去看你，你走了！一路好走！」視頻中見姚莉精神不錯，與兩名男士交談，當她看到平板電腦播自己的舊歌時，還用手打拍子。據知其中一名男士是美日籍作曲家及編曲家波多野裕介，於今年2月33歲生日時與前輩姚莉見面交流。邵音音受訪時表示姚莉每次發燒感染，身體就很弱。她眼中的姚莉有高智慧，活得開心及精彩。

薛家燕︰老師對樂壇貢獻大

薛家燕近年跟姚莉沒有聯絡，她表示對方曾擔任她的唱片《再見吧！17歲》監製，「她是我老師，啟蒙我唱好國語歌，今朝聽到呢個消息，都很不捨得她，但無辦法，年紀大，天下無不散之筵席，希望她的家人可以節哀順變，她對樂壇好大貢獻，我們會永遠懷念她」。

洪朝豐與姚莉關係友好，他對姚莉離世感愕然，「我們好多年前有聯繫，知道她行動不太好，入住老人院。印象中的姚莉姐姐是樂觀、開心的人，有好多忠心粉絲。她是基督徒，有宗教信仰，相信她是開心離開這個世界，她是一代歌者，心地好好」。

莫旭秋︰在睡夢中離開了我們

莫旭秋在社交網上載與姚莉的合照，留言：「剛剛收到姚莉姐姐家傭通知我，她老人家今早在睡夢中離開了我們……希望她在另一世界生活得更開心，我會永遠懷念她！」

姚莉出生於上海，9歲開始迷上周璇，14歲時在電台演唱偶像歌曲時，碰巧周璇與丈夫嚴華在旁欣賞，獲推薦加入唱片公司，並推出她的成名作《賣相思》。姚莉哥哥姚敏是著名作曲家，兩兄妹合作經典歌《春風吻上我的臉》、《得不到的愛情》等，當時在上海紅極一時。姚敏在1967年死於心臟病，令姚莉大為傷心，終日以淚洗面，足不出戶。姚莉於1947年結婚，育有一子一女。1950年來港定居及繼續歌唱事業，1956年為電影《桃花江》女主角幕後代唱，1964年退出歌壇，1969年在唱片公司擔任監製，1975年正式退休。她曾在唱片寫下心聲：「生命不在乎長短，只要活得有意義。」

與周璇齊名 名曲英文版入美流行榜

姚莉當年與周璇、白虹、白光、龔秋霞、李香蘭及吳鶯音齊名，是上世紀40年代上海歌壇七大歌星，姚莉憑獨特聲線被封「銀嗓子」。她的經典歌《玫瑰玫瑰我愛你》曾被美國歌手Frankie Laine翻唱成英文版《Rose,Rose,I Love You》，並打進美國Billboard流行榜第3位。

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