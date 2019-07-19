「蜘蛛俠」湯賀蘭偕金髮女友睇騷

自兩年前合演《蜘蛛俠：強勢回歸》，湯賀蘭與女主角辛蒂雅便傳拍拖，不過粉絲都心裏有數，二人緋聞似宣傳居多。上月湯賀蘭接受《Elle》雜誌訪問，當時仍強調自己單身，言猶在耳，日前有狗仔隊偷拍到湯賀蘭偕一名金髮女生到倫敦海德公園睇騷，二人穿著黑色情侶裝，分別戴上鎖匙和鎖頭形狀的頸鏈，表現親暱得跟尋常情侶無異。

女友由頸摸到臀

從狗仔隊偷拍照片可見，現年廿多歲的Olivia表現相當主動，當二人購買啤酒時，她不斷伸手撫摸湯賀蘭，由頸部掃落背脊，再輕拍他的臀部；行到較為人少的地方，二人終於忍不住拖手，湯賀蘭更為女友拿手袋，盡顯男士風度。

戀情曝光後，有網民隨即展開「人肉起底」，但一度誤把Olivia錯認是20歲胞妹Grace Bolton。粉絲對於湯賀蘭拍拖大表支持，紛紛透過社交媒體送上祝福，又要求辛蒂雅的粉絲不要挑起罵戰。不過，有粉絲質疑湯賀蘭與Olivia並非情侶關係，而是青梅竹馬的好朋友。

有認識湯賀蘭的友人表示，他跟Bolton家庭成員自小相識，當日湯賀蘭的兄弟Sam Holland亦有到場睇騷；有網民亦找到Grace的社交媒體舊相，證實她曾跟Sam、Harry和Paddy Holland幾兄弟合照，力證他們相識多年。

美國《人物》雜誌曾向湯賀蘭的經理人求證緋聞真偽，但截稿前為止，仍然未獲回覆。