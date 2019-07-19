疑未通過「限拍令」審查 劉嘉玲內地劇《半生緣》傳遭撤檔

《半生緣》改編自張愛玲的同名經典小說，本身是「交際花」的主角顧曼璐為了留住丈夫祝鴻才，設計讓丈夫強姦自己的親妹顧曼楨，望能藉此借肚生仔。2002年林心如與譚耀文曾拍攝電視版，2017年由劉嘉玲與鄭元暢等再拍攝新版。

高道德審查不易通過

《半生緣》播映被延期有不同傳聞，據台灣傳媒報道，《半生緣》因為觸及內地最新瘋傳的「限拍令」六大審查細則，所以被撤檔。

六大審查細則包括「不允許未婚生育」、「男女主角發生性關係對象不得超過3人」、「家人不能爭奪家產」、「男女主角不得有違法行為」、「男女主角不得從事風月場所相關工作」等。投資方雖然爭取本月中能播出，惜內地廣電局維持原判。

古裝和玄幻劇限制多

另外，有指《半生緣》是舊劇翻拍故犯禁，「限拍令」除了六大審查原則外，有傳對翻拍電視劇、古裝和玄幻劇等題材，有更多限制。

據稱內地劇《網球少年》、《封神演義》與歷史劇《九州縹緲錄》等被撤檔期，播映期受影響。

娛樂組