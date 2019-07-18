14歲女兒成矚目星二代 任達華「自私」不鼓勵入行

電影《小Q》前晚原定於沙田新城市廣場舉行慈善首映禮，但鑑於商場日前發生警民衝突，電影公司將活動改到鄰近酒店舉行。一眾嘉賓在活動後才前往戲院欣賞電影，雖然毋須途經商場，大會也增聘20名保安到場維持秩序。

出席的演員被問會否擔心首映活動受影響？梁詠琪說：「不擔心！這是慈善首映，購票入場的都是善長，我們會去戲院答謝觀眾。」華哥說：「我們還是講這電影吧！這部戲是講愛與包容。」羅仲謙則表示《小Q》是宣揚愛與包容，世界有愛便會包容更多。

8年後收養「小Q」

日本小說《再見了，可魯》（港譯《導盲犬小Q》）兩名原作者秋原良平和石黑謙吾，亦專程由日本來港出席首映禮，而戲中的導盲犬的「小Q」布丁亦有現身，華哥再見「小Q」開心說：「興奮到不得了，牠舔到我一臉口水。」華哥透露等布丁8年後退役，便收養牠。

讚女兒身形比例好

華哥的14歲女兒任晴佳（Ella），最近登上時尚雜誌封面，被讚樣靚身材高䠷，華哥讚女兒身形比例不錯，似足太太琦琦：「比例好過我，腳都長過我。（會否讓女兒入行？）暫時不鼓勵她入行和拍戲，自己捱更抵夜數十年，不想個女咁辛苦。我比較自私，想她陪我多一點，行天橋都不好，影下相就可以。」華哥否認太太是Ella經理人，指女兒目前以學業為主，但將來無論她選擇什麼工作，作為父親都會支持。

梁詠琪教囡囡做個好主人

另外，梁詠琪指《小Q》內容很有愛和鼓勵性，令人感動，很適合小朋友觀看，稍後她會帶囡囡入場支持。她指家中飼養了一隻7歲狗女，與囡囡建立深厚友誼：「我教囡囡要尊重和惜牠，負起養狗的責任，所以每次遛狗返家，囡囡都會自動幫牠清潔。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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