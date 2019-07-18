蔡卓妍再雪卵變肥積極瘦身

余德丞恢復游水踢波

談到拍檔鍾欣潼（阿嬌）早前在內地登台時，身形「暴脹」疑似懷孕？阿Sa否認，稱阿嬌只是荷爾蒙失調，已介紹婦科醫生給阿嬌。阿Sa自言不能代阿嬌答對於身形暴脹是否不快，不過阿嬌向來樂觀，阿Sa笑言兩姊妹要一齊減肥。

余德丞透露最近忙於拍《香港原味道》，以及籌備第2季《娛樂大家》，應該原班人馬，也會有新遊戲。至於拍劇方面，他表示未接到通知，不過他的身體已準備好，現全面恢復操練，包括游水和踢波：「一個星期至少踢一次，OK的，大家見到我踢波不要感到詫異，我會量力而為。媽咪也叮囑我要小心，但她知道我喜歡踢波無阻止，相信我會因應情况去衡量。」對於網民發起「追星運動」狙擊無綫藝人，他不擔心安全，認為大家是理性的，也相信大會和公司的安排。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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