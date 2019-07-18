陳煒讚男友有承擔 澄清不是姊弟戀

多謝媒人黃智賢

煒哥公開戀情後，收到很多朋友祝賀，跟攞獎一樣。她又多謝媒人黃智賢，原本無想過這麼快公開，所以拍拖未有告知黃智賢。

笑她陪男友出席研討會做「跟得夫人」？煒哥說兩人各有各忙，難得有時間陪對方，趁未開新劇享受拍拖。

問她欣賞男友什麼？她說做療程時對方細心及關心人，男友是其粉絲，彼此有很多話題。當她的身體有問題會搵男友幫手，很快沒事，覺得對方好叻。會否做男友公司的生招牌，擔任美容代言人？她強調拍廣告要收錢，就算自己不收錢，公司也要收。

黃淑儀替煒哥拍拖開心。她稱《好日子》是自己最後一部無綫劇，但地球是圓的，大家合作愉快，只是時間未能配合。

記者：黃梓烜