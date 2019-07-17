《上氣》男主角必選華人 網民力推Jackson演出

Variety記者Justin Kroll日前透過Twitter表示，「當動漫展即將舉行，聽聞Marvel電影《上氣》，會邀請一群20餘歲的男生參與試鏡」；據悉電影公司更要求男主角必須是華人，亞洲其他種族都不在考慮之列。雖然內地不能看到Twitter，但有網民把Justin的信息翻譯成中文，並在微博引發熱烈討論，尤其「小龍女」劉亦菲主演的荷李活片《花木蘭》上周發布首條預告片段，已在內地引起熱議，現在還可能有華裔影星扮演Marvel的超級英雄主角，難怪「Marvel首位華裔英雄」及「《上氣》選角」等主題標籤，在微博先後有6.1億及超過1億次轉發。

沒有超能力的超級英雄

「上氣」在Marvel漫畫中，是一名在中國出生的武術家，他的父親是反派傅滿洲，曾出現在電影版《鐵甲奇俠3》；「上氣」從小與世隔絕，接受各種武術訓練，包括拳法、劍術等。他習得所有中國武術的精髓，但跟「黑寡婦」一樣，是Marvel漫畫少數沒有超能力卻與超能力者並駕齊驅的超級英雄。

據悉電影公司要求扮演「上氣」的華裔男性年齡介乎20至29歲，不少內地網友開始挑選心目中的「上氣」，有人認為彭于晏、吳京及張晉等拍慣動作片的男星是不錯選擇，但三人似乎已超齡。

「小鮮肉」演員準備試鏡

另外，有網友提議《唐人街探案》劉昊然、《瑯琊榜》吳磊及《紅海行動》黃景瑜，全都是正上位的「小鮮肉」演員。來自香港現效力韓國男團Got7的Jackson，也榜上有名；現年25歲的Jackson，能歌善舞，能操流利中英韓語，加上他到韓國發展之前，曾是香港男子劍擊代表隊隊員，若他參與試鏡，估計會令他加分。