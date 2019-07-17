迎戰處女棟篤笑 盧苑茵日練夜練求完美

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

盧宛茵（Madam）接受專訪細訴幾齣代表作，包括令她一炮而紅的《朱門怨》；跟吳君如、周星馳及夏雨合作的《鬥氣一族》，合作愉快兼劇本好；長劇《季節》裏伙拍鄧碧雲、羅嘉良、林建明、盧海鵬及譚炳文也是千載難逢的強勁卡士；還有《卡拉屋企》最近在深宵重播，Madam稱也有追看，一班老拍檔楚原、吳鎮宇、鄭敬基及黎芷珊等好有人情味，戲裏戲外感情要好，合作後28年來也不時相約食飯聚會。

經常爆肚愛搞笑

Madam又大讚「哎吔仔」鄭敬基非常孝心，知她愛搞笑、唱歌，出心出力捧她開棟篤笑，「鄭敬基好叻仔，幫我度橋、搞音樂，仲會上台跟我合唱，合唱歌也想好了。到時會請晒《卡》劇班老朋友來睇騷」。雖然是首次開騷，Madam並不緊張，有信心記熟台詞，必要時就爆肚執生，「我平時都鍾意搞笑的，是朋友裏面的開心果，他們搞生日、喜宴好鍾意請我去添氣氛，所以好多東南亞的朋友知我開騷，已經開晒群組，到時拉隊來捧場」。

她又自爆以前拍戲，經常在片場爆肚和搞笑，「我跟夏雨、Benz雄（許紹雄）最合拍。跟Benz雄不是拍笑片，但是拍戲以外經常亂噏，講到班幕後工作人員忍不住笑。以前沒有太多版權問題，拍《鬥氣一族》有場戲講夏雨擔心到失眠，我叮一聲提議他唱《無心睡眠》，他又即刻配合爆肚唱歌！楚原在《卡》劇扮演白頭佬，對白好多尾音，成班演員經常扮他講『乜乜乜嘞！』，圍埋又傾如何演戲，當年套劇收視冠軍，有獎攞的」。

keep fit度橋練歌排舞

入行46年、經歷豐富的Madam透露今次的棟篤笑會分享拍戲趣聞、秘史、婆媳問題及人生百態，又會設計造型扮鬼扮馬，到時會獻唱中、英文歌，務求帶歡樂給觀眾，「我鍾意完美，發現騷前有好多準備，又要keep fit、試造型、度橋、練歌及排舞步，雖然以前有登台經驗，跟過老師學唱歌，不過為了個騷記稿、練聲，真是日練夜練」。

談到扮演過她兒子的男演員多不勝數，包括古天樂、周星馳、劉青雲、歐陽震華、郭晉安及楊明等，會否邀請他們來重聚？Madam說：「看他們有無時間啦，個個都好忙，要度期。」

想演變態癲狂角色

Madam直言愛演戲，未想退休，就算只是客串，在《鐵探》扮腦退化症媽媽角色也不介意，最緊要有發揮，「可以過戲癮就得，我想挑戰自己，下次試變態、癲狂角色」。

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