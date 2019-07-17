《掃毒2》內地票房破10億 劉德華讚古仔三哥聽話又調皮

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

電影《掃毒2天地對決》內地票房已超過10億元，劉德華表示高興。問到有沒有分紅？他說：「不講這些嘞！」至於對香港票房期望？他說：「隨遇而安啦！」

三哥：唔收片酬都拍第3集

問華仔會否舉行慶功宴及開拍第3集？華仔稱要等電影公司決定。苗僑偉（三哥）笑說：「要問老闆，開第3集的話，有沒有我份都不知。」華仔開玩笑說：「睇三哥收幾多錢？」三哥爽快回應：「唔收都拍。」古天樂讚監製華仔能開玩笑，並不嚴厲，不過對方在片場要兼顧演員、監製身分，開工時好少玩。

電影主題曲只得華仔和古仔合唱，為何沒有三哥？華仔笑言：「三哥不夠古仔唱得好。」三哥透露原本有份唱國語版，但最後擱置了，「因華仔和古仔唱廣東版太好，所以不用再錄國語版」。

提到三嫂戚美珍批評三哥的歌藝「聲底厚，得把聲」？三哥自嘲道：「華仔跟我登過台就知，他們跟我唱歌唱不下去，因為我第一句已唱最後一句歌詞，唱到亂晒。」古仔自言對唱歌沒有很大心癮，因為好怕聽自己的歌聲。三哥笑問：「你是歌星喎！」古仔笑說：「我無做好耐啦！」華仔從旁鼓勵「我們鍾意聽他唱」。

有提議古仔在慶功宴上獻聲？他說：「大家開心的話，隨時都可以唱。」