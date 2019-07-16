《獅子王》英倫首映禮初遇梅根 Beyonce哈里王子講湊仔經

Beyonce早前偕女兒Blue Ivy盛裝出席《獅子王》洛杉磯首映禮，前日到倫敦宣傳，哈里王子笑問為何不見Blue Ivy到場？Beyonce解釋女兒留在家中休息，「雖然她很想來」；亦有外國傳媒偷聽到Beyonce以「我的公主」稱呼梅根。

緣分始於2月

今次是梅根產後首度亮相紅地氈，眾所周知，Beyonce一直渴望跟梅根會面，還記得今年2月，Jay Z伉儷因事缺席第39屆英國音樂大獎，未能親自到場領取最佳國際組合殊榮，二人於是透過錄影片段致謝辭，並重演他倆的歌曲《Apesh**t》MV，但把背景的蒙娜麗莎畫像，改成戴上王冠的梅根，充滿致敬味道。

除了Jay Z伉儷外，有份為《獅子王》配音的諧星薛夫洛根（Seth Rogen）、創作主題曲《Can You Feel the Love Tonight》的英國歌手艾頓莊（Elton John）、《阿拉丁》導演佳烈治（Guy Ritchie），以及《搖滾太空人》主角泰朗伊加頓（Taron Egerton）等亦來捧場，現場星光熠熠。

內地票房報捷

《獅子王》將於本周五在美國開畫，香港延至下周公映，反而內地提早在上周五率先登場，截至昨日為止，首周末4日累積票房高達4億人民幣，比起已經上畫的《阿拉丁》及《美女與野獸》還要豐收。至於美國業界預期，《獅子王》美國首周末票房估計可收逾1.75億美元（約13.6億港元），如果屬實的話，成績同樣亮麗。

雖然《獅子王》叫座，外國影評人的首輪口碑卻有讚有彈。加拿大《環球郵報》的評論認為：「影像令人驚訝，惟缺乏想像力。」英國《每日快報》表示：「《獅子王》的優點同時亦是缺點。」不過，美國雜誌《福布斯》則大讚：「視覺特技出色、充滿娛樂性、歌曲耳熟能詳，還有少許驚喜，可算老幼咸宜。」