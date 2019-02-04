IZ*ONE首度來港開騷 宮脇咲良最受歡迎

大曬廣東話

IZ*ONE演唱會於晚上7時開始，12名成員穿上紅白色娃娃裝登場，唱出《向日葵》及《O'My!》等歌曲。接着IZ*ONE跟觀眾打招呼，並逐一展示所學的廣東話，權恩妃說「今日玩得開心啲」、金彩源稱「我愛上香港」。宮脇咲良表示見到如此多粉絲十分感動，並與主將張元英一起托腮扮花冧港迷。

之後金玟周彈鋼琴唱出抒情歌《做夢的日子》，金玟周表示十分緊張，崔叡娜見狀即讚氣氛實在太動人。

個唱中途，IZ*ONE分批返後台換衫，留在在台上的跟粉絲聊天，並再次大曬廣東話，安宥真問「鍾意食咩點心？」宮脇咲良說：「食咗飯未呀？」矢吹奈子稱，「我想食芒果布甸」。姜惠元透露收到很多粉絲送來的香港美食，大讚蛋撻好味，又表示想食雞蛋仔。她們還談到出道至今一年，當日參加《Produce 101》比賽過程十分辛苦，之後12女再同台合唱歌曲《Pick Me》。

承諾再來港

IZ*ONE其後分成兩隊，演唱新歌《So Curious》及《Ah-ya-ya-ya》，當中宮脇咲良駁上長髮大跳性感舞，惹來台下粉絲瘋狂尖叫。

完場前，IZ*ONE成員逐一感謝港迷，張元英稱從香港粉絲身上得到動力。宮脇咲良則示巡唱告一段落，感到有點寂寞；李彩演則表示不會忘記香港，承諾IZ*ONE會再來。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑