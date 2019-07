凍齡女神著短裙 自稱「法子48」

記者:陳釗

攝影:孫華中

酒井法子束起頭髮以一襲黃色一字膊裙登場,唱出《Nagisa No Fantasy》為演唱會揭開序幕,粉絲反應熱烈。酒井法子入鄉隨俗用廣東話和英文說:「大家好!開唔開心?I Love Hong Kong!I Miss You So Much!」她說在日本每年她生日都會以這個形式與歌迷會聚會,香港沒試過,故將它帶過來,並再用廣東話說:「好開心。」談到14歲入行,酒井法子自言當時由福岡到東京,心情很忐忑不安,但當藝人是她從小的夢想,她十分喜歡唱歌,故堅持下去。

學廣東話 一頭霧水

酒井法子全晚唱出多首金曲,包括經典的《碧綠色的兔子》,她表示這晚的歌曲是徵詢粉絲意見後揀選出來的,上次來港開騷時,因聲線有點不舒服,部分歌唱得不好,今次會重新演繹;接住她唱《早安的空氣》,中間更加插國語版,相當有誠意。酒井法子之後感觸說,多謝粉絲一路以來的支持,她從14歲出道至今,經歷了很多事件,但粉絲一如既往,自始至終地支持她,給她很多溫暖,她也覺得自己能堅持到現在是奇蹟。

分享會上,酒井法子與粉絲玩了多個遊戲,她還叮囑大家答是非題做圓圈和交叉動作時,不要打到旁邊的人。當考完粉絲對偶像的熟悉度後,到粉絲考酒井法子的廣東話,在粉絲「提示」下她全部答中,主持亦從旁解釋,但她仍一頭霧水,笑言不明白何謂「放飛機(失約)」、「靚仔(白粥)」、「任何仁」和「茶走」,更以為是識走的茶,十分搞笑。勝出粉絲可獲偶像親筆簽名海報,即使輸掉,酒井法子也逐一跟他們握手,有人還趁機自拍,酒井法子都無拒絕。

難忘芒果布甸與腳底按摩

分享會尾聲,粉絲向偶像送上自製短片答謝,酒井法子看罷說感動到很想喊,很多謝大家給她動力繼續唱歌。她又表示每次來港都感到很開心和溫暖,還笑言每次都一定會去有芒果布甸吃的地方,有次私下來港旅行,嘗試了腳底按摩,還記得被按到穴位時很痛。

安歌部分,酒井法子演繹《心中充滿著你》,大騷美腿。現年48歲的她,還自稱「法子48」。她再次感激粉絲一直不離不棄地支持她,為答謝大家,完騷後跟粉絲逐一擊掌,並約定下次再見面。

