妊娠毒血曾血壓飈升 黃澤鋒52歲太太剖腹誕女

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黃澤鋒跟太太陳麗麗結婚9年，婚後一直不設防，多年未能成功「造人」，直至上年太太終於懷孕。

昨日凌晨黃澤鋒在網上報喜，貼出囡囡腳仔的照片宣布女兒出世，他貼文寫上：「歡迎你的來臨，#幸福並不是必然的#生死一瞬間 感恩我們可以#三人行#小黃妃#和你一起繼續走。」

太太全身麻醉開刀

黃澤鋒接受訪問時透露，囡囡上周一出世，重6磅，太太的預產期原本在本月底，但她是高齡產婦，以安全理由提早剖腹生BB。

太太生產過程出現狀况，太太原本半身麻醉開刀，但因腳腫改為要全身麻醉，原本打算陪太太生產的黃澤鋒，被醫生請出外等候，令他非常擔心和驚；半小時後，護士叫他入手術室為BB剪臍帶，他見到太太仍在急救中，「醫生告訴我，BB唔係好喊，我即對女兒說：『喂，你做咩？』之後BB即刻喊，肯喊就安樂晒！」

醫生向澤鋒解釋太太情况，指她生產時因妊娠毒血令血壓飈升，有機會中風，最後母女送入ICU住了幾日，前日可以出院，他才安心報喜。

用心工作湊大女兒

初為人父的澤鋒說：「開心！三人行好幸福。現在多了女兒，我要勤力工作。今次算是有驚無險，我常說幸福不是必然的。」他又說：「來到我這個年紀，多謝上天賜我那麼好的禮物，我會好好珍惜，會畀心機工作湊大女兒。我不要求她成為好叻的人，只要不危害社會，對社會有貢獻，我已經很開心。」「小黃妃」跟媽媽似足餅印，但澤鋒卻認為女兒似他，讚她好可愛又乖。

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