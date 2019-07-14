21年前與金城武咀嘴70秒 深田恭子高呼尷尬

深田恭子日前亮相坂上忍主持的清談節目，兩人同遊池袋，當年深田恭子正是在這地方被星探發掘，兩人還到展望台欣賞東京景色，其間大談深田恭子出道23年的點滴。

深田恭子拍《神啊！》一炮而紅

深田恭子仍是初中生，參加經理人公司Horipro舉辦的藝人選拔賽入行，她出道沒多久已首次在日劇中擔正，於1998年伙拍金城武合演《神啊！請多給我一點時間》，劇中她幾乎每集都施展眼淚攻勢，令觀衆留下深刻印象，因此一炮而紅。深田恭子飾演一名因援交而感染愛滋病的高中女生，鍾情金城武飾演的音樂人，發展出一段苦戀。

劇中有一幕深田恭子與金城武長達70秒的接吻戲，並在坂上忍的節目上重播，深田恭子看罷即大呼尷尬兼面紅。據悉，深田恭子當年拍《神啊！請多給我一點時間》時年僅15歲，並且獻上她的熒幕初吻給金城武，獲《神》劇監製大讚她敬業。

推出寫真 承認難堪

節目又談到深田恭子至今仍推出寫真集，已屆中女之齡的她笑言，的確有點難堪，但因為喜歡滑浪，所以每當有人提議拍攝滑浪寫真集，她都很易心軟繼而答應。

文：蘇珮欣