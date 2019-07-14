拍拖到峇里出席醫學研討會 陳煒認戀陳醫生

煒哥近日被發現陪6呎高男友陳國強到峇里出席醫學研討會，全程非常甜蜜，煒哥拖實男友，露出甜絲絲笑容。陳國強醫生是黃智賢開設的醫學美容中心合伙人之一，據悉與陳煒一樣曾經歷失婚痛楚，去年6月在醫學美容中心開幕當日，煒哥認識陳國強，黃智賢因此成為他們的媒人。

合營醫學美容中心 黃智賢做媒

煒哥回覆傳媒談到新戀情時說：「收到很多朋友及傳媒朋友的祝福，很多謝大家那麼關心我！我和陳醫生的確是在年幾前的一次活動上認識，直至幾個月前，我忙完手上劇集，大家才再有聯絡。我們真的是剛剛開始，雙方了解中，希望各界給予我們空間，多謝各位。」

對於被指是媒人撮合煒哥與陳醫生的黃智賢表示，還是問煒哥本人，他不回應了。

經歷婚姻失敗 依然相信愛情

煒哥離婚5年後，前年才向外透露，當時她說不涉及第三者，主要因長期分隔兩地，她與前夫分開後仍保持良好關係，似親人般互相關心。早前她在節目《如果這樣生活》重回離婚傷心地台灣，她說其實當年自己不想分開，離婚是前夫提出。雖然經歷婚姻失敗，但她依然相信愛情。

娛樂組