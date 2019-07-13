《信用欺詐師JP》 騙遊香港

《信用欺詐師JP》原是富士電視台去年4月首播的劇集，全劇平均收視8.88%，成績不算突出，但以「欲望」和「金錢」為主題，長澤正美飾演達子、東出昌大扮演少爺仔，以及小日向文世飾演的理查德組成騙徒三人組，分別在旅遊、地產及體育等不同界別「挑機」，設下局中局，針對利慾薰心的壞人，騙取他們手上的大額款項。劇中欺騙計謀多變、有趣又能儆惡懲奸，因而頗獲好評，長澤正美更奪得第12屆CONFiDENCE日劇大獎的最佳女主角殊榮。

劇集受歡迎，去年6月宣布開拍電影版，觀眾一度指是「騙局」，以為是劇集的宣傳伎倆，因為以往日劇決定搬上大銀幕，只會在第10集結局時宣布，但《信用欺詐師》播到第9集已公告開拍電影版，的確早了點。事實上，電影公司沒有「詐騙」，電影版於日劇甫開播不久已開始籌備。電影版於今年5月17日在日本上映，截至本月5日，在當地累收28億日圓（約2億港元），成績不俗。

向《家有囍事》致敬？

電影版依然由長澤正美、東出昌大及小日向文世擔正，三人更衝出日本，來到香港，準備騙取黑幫手上價值連城的鑽石頸鏈，其間遇上愛情騙子及日本詐騙財團老闆的阻擾。《冰之驕子》竹內結子飾演香港黑幫大姐大劉藍，《進擊的巨人》三浦春馬扮演愛情騙子傑西，與長澤正美關係曖昧，兩人不知是否要向周星馳和張曼玉主演的《家有囍事》致敬，片中也上演了《人鬼情未了》經典整陶瓷一幕。至於曾在日劇版首集客串的《同一屋簷下》江口洋介，也會在電影版中出現，飾演被長澤正美騙去20億日圓（約1.45億港元）的詐騙財團老闆赤星榮介，他準備找騙徒三人組復仇。

「打卡熱點」取景

今次最大特色是把故事背景搬來香港，去年7月來港拍攝，拍足10日。劇組選了旅客「打卡熱點」鰂魚涌海山樓一個舊單位做基地，還去了灣仔稅務大樓、九龍海逸君綽酒店等地取景，並借用一幢淺水灣豪宅當作黑幫大家姐劉藍的住所。在港煞科當天，長澤正美、東出昌大和小日向文世坐上開篷巴士在彌敦道巡遊。

據悉在港10日，一眾演員最開心是可以品嘗廣東菜，不過香港天氣炎熱，讓他們大呻辛苦；東出昌大坦言怕熱又大汗，每拍完一個鏡頭都要除下戲服。有場戲講述他要坐在地上演出，但地面灼熱，工作人員要灑水降溫，他才能坐下來。另一場戲講述三浦春馬與竹內結子拍拖，兩人甜蜜食雪糕，可是雪糕幾乎一到手就融掉，要工作人員不停替換。

長澤正美有24個造型

戲中各人的鬼馬造型也是亮點。長澤正美共有24個造型，包括李小龍在《死亡遊戲》的黃色戰衣。長澤更做足功課，不停睇片鑽研李小龍的動作。她與飾演徒弟的織田梨沙一起扮占卜師姊妹，戴上長直假髮，她說：「這是我的主意，因我很喜歡靈異東西。」除了香港場景，電影版亦重現日劇中騙徒三人組的基地、亦即某酒店的豪華套房。據悉那場景是在片場搭建出來的，並細緻地連房間內所有用品都印有酒店名字，長澤正美的牀邊放置多本欺詐參考書，零食區擺滿來自全球的懷舊雜貨及漫畫書；長澤的角色在戲中十分喜歡動物，所以房內又有不少動物公仔裝飾。據知電影版開鏡時先跳拍最後一場戲，講述長澤等人齊集酒店房內開派對，重演日劇中紙幣滿天飛的場面。

文：蘇珮欣