畢彼特過分活躍 飛奔阻瑪歌拍照

在拍照環節，身穿灰色上衣的畢彼特，雖然已55歲，是三主角中最年長，但他好像有過分活躍症似的，當瑪歌羅比給傳媒拍單獨照片時，畢彼特不斷在鏡頭前來回奔跑扮「攝石人」，令瑪歌哭笑不得。比畢彼特年輕近10年的里安納度，反而除了拍攝大合照時站起來，他都一直把屁股黏緊在椅子上。

另外，昆頓塔倫天奴和三主角做了Facebook直播，暢談《從》片故事背景，觸及1969年的荷李活正處於反文化巔峰。《從》片講述1969年的洛杉磯，前西部電視影集明星Rick Dalton與他的替身闖蕩荷李活，Rick的鄰居正是知名導演波蘭斯基及其演員太太莎朗蒂，後者懷有8個月身孕時慘遭殺害，背後卻藏着不為人知的秘密。