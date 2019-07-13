記者會遲到半小時 酒井法子想在港扮蜘蛛俠

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

現年48歲的酒井法子昨日下午出席記者會與本地傳媒會面，可惜足足遲到半小時才現身。她甫登場即用廣東話自我介紹，並大讚香港粉絲很熱情，感謝港迷支持。酒井法子得悉音樂分享會門票一早售罄後表示很開心，感覺到香港粉絲都在等她。她透露會在活動上與粉絲玩遊戲、近距離接觸，「與一般的演唱會不同，可以跟粉絲多多溝通，我都好期待今次活動」；她還呼籲歌迷購買大會紀念T恤，「希望跟大家穿上同款T恤」。

大讚蛋撻好味

談到對香港的印象，酒井法子稱之前因有朋友生日，所以曾來港旅行，去了山頂遊覽及品嘗海鮮，還搞笑用廣東話大讚「蛋撻好味」！被問到今次來港會買什麼手信給現年19歲的兒子？她說還未想到買什麼，但她自爆之前在港買了一支自拍神棍，笑言今次來港可以多買一支。

酒井法子透露喜歡走遍大街小巷「搵食」，被問到可有計劃接拍日劇，她稱暫未有拍劇安排，若有機會拍劇，想演以香港為背景的蜘蛛俠動作戲。她說一直有做運動，不過因為怕曬，所以放棄了以前喜歡的滑浪。