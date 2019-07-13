現身高雄 中風傳言不攻自破 秦沛學謝賢問甄珍：有沒有喜歡過我？

秦沛在甄珍的回顧展上，提到他在19歲拍第一部電影《幾度夕陽紅》，與當時16歲的甄珍合演情侶，沒想到甄珍鍾情謝賢。秦沛搞笑學謝賢問甄珍：「你有沒有喜歡過我？」主持人笑問秦沛：「你當時功夫沒下夠？」秦沛指着謝賢說：「所以你功夫好！」令全場大笑。

甄珍避答是否喜歡秦沛，只讚秦沛年輕時眼睛很大、很帥，台下的秦祥林大聲代答：「沒有。」秦沛即笑說：「如果我繼續留在台灣，沒有秦祥林。」秦祥林回敬：「其實不只『二秦二林』（『二秦』是秦祥林、秦漢；『二林』是林青霞、林鳳嬌），本來是『三秦三林』，可是實在找不到第三個『林』，所以這第三個秦就沒有了。」

甄珍獲眾多好友支持，她說雖然兩段感情不順，但友情給她極大力量。秦祥林感謝甄珍辦這個活動，讓這班老朋友有機會相遇，非常激動與感動。呂良偉亦開心看到很多小時候偶像，他曾與甄珍演母子，直到今天仍親切叫她媽媽。

圖文：自由時報